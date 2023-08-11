Минобороны заявило о пресечении атаки дроном объекта в Москве
Беспилотник потерпел крушение на западе города.
Фото: © РИА Новости / Денис Абрамов
Днем в пятницу, 11 августа, была пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотником по объекту на территории Москвы. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что дрон был подавлен средствами РЭБ.
«БПЛА <…> потерпел крушение в лесном массиве на западе города Москвы. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
В этот же день, 11 августа, во Внуково были введены ограничения на прилет и вылет рейсов по независящим от аэропорта причинам. Часть самолетов были перенаправлены в другие авиагавани Московского авиационного узла.
Позднее очевидцы сообщали о взрыве в районе Карамышевской набережной в Москве. Информацию о сбитом беспилотнике затем предоставил мэр города Сергей Собянин.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сбитый в Подмосковье беспилотник протаранил крышу и забор.
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