Минобороны заявило о пресечении атаки дроном объекта в Москве

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 36 0

Беспилотник потерпел крушение на западе города.

Минобороны заявило о пресечении атаки дроном объекта в Москве

Фото: © РИА Новости / Денис Абрамов

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Тема:
Атака беспилотников на Москву

Днем в пятницу, 11 августа, была пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотником по объекту на территории Москвы. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что дрон был подавлен средствами РЭБ.

«БПЛА <…> потерпел крушение в лесном массиве на западе города Москвы. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

В этот же день, 11 августа, во Внуково были введены ограничения на прилет и вылет рейсов по независящим от аэропорта причинам. Часть самолетов были перенаправлены в другие авиагавани Московского авиационного узла.

Позднее очевидцы сообщали о взрыве в районе Карамышевской набережной в Москве. Информацию о сбитом беспилотнике затем предоставил мэр города Сергей Собянин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сбитый в Подмосковье беспилотник протаранил крышу и забор.

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