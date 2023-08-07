Тела еще двоих человек обнаружены после подрыва Каховской ГЭС

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 36 0

В медицинские учреждения обратились еще 175 жителей Херсонской области.

Тела еще двоих человек обнаружены после подрыва Каховской ГЭС

Фото: Коновалов Алексей / ТАСС

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Тема:
Подрыв Каховской ГЭС

Тела еще двоих человек, погибших при подрыве Каховской ГЭС, обнаружили в Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

«Всего погибших при прорыве ГЭС — 57», — сказал собеседник агентства, уточнив, что в больницы с различными жалобами обратились еще 175 человек.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. ЧП привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Российские власти неоднократно указывали на причастность киевского режима в диверсии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ продолжают обстреливать руины Каховской ГЭС.

Тема:
Подрыв Каховской ГЭС
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