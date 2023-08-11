Директора фирмы после взрыва в Сергиевом Посаде просят арестовать
С таким требованием к суду обратилось следствие.
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Следствие просит арестовать технического директора фирмы «Пиро-Росс», на складе которой произошел взрыв в подмосковном Сергиевом Посаде. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.
Уточняется, что туда поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения Сергею Чанкаеву.
Первыми о ЧП сообщили местные жители, распространив фото и видео в социальных сетях. Позднее факт взрыва подтвердили власти. Уточнялось, что все произошло на складе с пиротехникой. Он в результате разрушен на площади 1,6 тысячи квадратных метров.
По последним данным, в результате погиб один человек — женщина с травмами и ожогами умерла в больнице. В больницы с травмами обратились еще 84 человека.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что семьи погибших при взрыве в Сергиевом Посаде получат по два миллиона рублей.
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