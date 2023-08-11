На взорвавшемся складе в Сергиевом Посаде хранилось около четырех тонн пороха

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 46 0

Взрывчатое вещество было передано якобы для утилизации.

На взорвавшемся складе в Сергиевом Посаде хранилось около четырех тонн пороха

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Тема:
Взрыв в Сергиевом Посаде

На взорвавшемся складе в Сергиевом Посаде хранилось около четырех тонн пороха. Этой информацией поделился Следственный Комитет России. Они также сообщили, что взрывчатое вещество было передано на склад якобы для дальнейшей утилизации.

Причиной взрыва называют нарушение техники безопасности. Сергей Чанкаев, арестованный по этому делу на два месяца, отрицает свою вину. По его словам, нарушений, которые могли бы привести к взрыву, не было.

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Взрыв в Сергиевом Посаде
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