На взорвавшемся складе в Сергиевом Посаде хранилось около четырех тонн пороха
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Взрывчатое вещество было передано якобы для утилизации.
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
На взорвавшемся складе в Сергиевом Посаде хранилось около четырех тонн пороха. Этой информацией поделился Следственный Комитет России. Они также сообщили, что взрывчатое вещество было передано на склад якобы для дальнейшей утилизации.
Причиной взрыва называют нарушение техники безопасности. Сергей Чанкаев, арестованный по этому делу на два месяца, отрицает свою вину. По его словам, нарушений, которые могли бы привести к взрыву, не было.
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