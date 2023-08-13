Поисковые работы завершились на месте взрыва в Сергиевом Посаде

На месте взрыва в Сергиевом Посаде завершились поисковые работы. С таким заявлением выступили представители администрации округа.

«Об этом на совещании с силовиками, местным отделением управления соцразвития и семьями пропавших без вести сообщил глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов», — отмечалось в публикации, размещенной в Telegram-канале руководящего органа.

Уточнялось, что Акулов уже поручил силовому блоку дать информацию по опознанию и выработать механизмы информирования и поддержки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ЧП произошло 9 августа. Первыми о взрыве заявили местные жители, распространив фото и видео в социальных сетях. Позднее факт взрыва подтвердили власти. Уточнялось, что все произошло на складе с пиротехникой. Он в результате разрушен на площади 1,6 тысячи квадратных метров. По последним данным, в результате погиб один человек — женщина с травмами и ожогами умерла в больнице. В больницы с травмами обратились еще 84 человека.