Опубликован список пропавших без вести после взрыва в Сергиевом Посаде

Следственные действия на территории Загорского оптико-механического завода, где утром 9 августа прогремел мощный взрыв, продолжаются. По последним данным, найдено более сотни фрагментов тел погибших. Официально установлена смерть только одной женщины, которая скончалась в больнице. Медики диагностировали у нее 100% ожогов. Шансов спасти ее практически не было.

В первоначальном списке людей, который числились пропавшими без вести было 12 человек. 5-tv.ru публикует полную версию.

1. Нарков М. В.;

2. Горячев Н. А.;

3. Кулаков В. А.;

4. Горбачев Ю. А.;

5. Ермаков А. Н.;

6. Сарычев А. А.;

7. Шляков С. Н.;

8. Бугаев Е. Н.;

9. Плотников;

10. Медведев;

11. Марченко;

12. Дикунин.

Накануне в ходе поквартирного обхода были живыми обнаружены четыре человека из вышеуказанного списка. Таким образом продолжаются поиски еще восьми человек.

Работы по разбору завалов на месте происшествия прекращены до окончания следственных действий. Как сообщал ранее 5-tv.ru, число пострадавших достигло 82 человек.