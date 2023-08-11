В Сергиевом Посаде завершили разбор завалов на месте взрыва
Также известно, что было установлено местонахождение четырех пропавших без вести.
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Разбор завалов на месте взрыва в Сергиевом Посаде завершен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Также известно, что было установлено местонахождение четырех пропавших без вести. Таким образом, неизвестной судьба остается восьми человек.
Первыми о ЧП сообщили местные жители, распространив фото и видео в социальных сетях. Позднее факт взрыва подтвердили власти. Уточнялось, что все произошло на складе с пиротехникой. Он в результате разрушен на площади 1,6 тысячи квадратных метров.
По последним данным, погиб один человек, еще более 80 обратились за помощью к медикам.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на лечении в больнице Сергиева Посада находятся 13 человек.
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