Пять человек пострадали при взрыве газа в Сергиевом Посаде

Пять человек получили травмы в результате взрыва бытового газа в частном доме в Сергиевом Посаде. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Происшествие произошло на улице Митькина. После взрыва начался пожар, который распространился на три расположенных рядом жилых дома.

«Прибывшие на место происшествия работники ПСЧ-233 „Мособлпожспас“ обнаружили, что горят три жилых дома, и пламя может перекинуться на соседние постройки», — сказано в сообщении в Telegram-канале учреждения.

К ликвидации возгорания привлечены подразделения экстренных служб. Специалисты продолжают работу на месте, обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru информировал о взрыве газовоздушной смеси в городе Алексеевка Белгородской области. В результате происшествия травмы получили два человека. В пресс-службе МЧС сообщали о том, что взрыв полностью уничтожил один частный жилой дом, а у расположенного по соседству здания были повреждены кровля и фасад.

