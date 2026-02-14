Пять человек пострадали при взрыве газа в Сергиевом Посаде

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 152 0

В результате происшествия загорелись три частных дома.

Пять человек пострадали при взрыве газа в Сергиевом Посаде

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Взрыв в Сергиевом Посаде

Пять человек получили травмы в результате взрыва бытового газа в частном доме в Сергиевом Посаде. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Происшествие произошло на улице Митькина. После взрыва начался пожар, который распространился на три расположенных рядом жилых дома.

«Прибывшие на место происшествия работники ПСЧ-233 „Мособлпожспас“ обнаружили, что горят три жилых дома, и пламя может перекинуться на соседние постройки», — сказано в сообщении в Telegram-канале учреждения.

К ликвидации возгорания привлечены подразделения экстренных служб. Специалисты продолжают работу на месте, обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru информировал о взрыве газовоздушной смеси в городе Алексеевка Белгородской области. В результате происшествия травмы получили два человека. В пресс-службе МЧС сообщали о том, что взрыв полностью уничтожил один частный жилой дом, а у расположенного по соседству здания были повреждены кровля и фасад.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Взрыв в Сергиевом Посаде
13 авг
Поисковые работы завершились на месте взрыва в Сергиевом Посаде
11 авг
На взорвавшемся складе в Сергиевом Посаде хранилось около четырех тонн пороха
11 авг
Суд арестовал генерального директора склада, на котором произошел взрыв в Сергиевом Посаде
11 авг
Директора фирмы после взрыва в Сергиевом Посаде просят арестовать
11 авг
Семьи погибших при взрыве в Сергиевом Посаде получат по два миллиона рублей
11 авг
Количество пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде увеличилось до 84
11 авг
Опубликован список пропавших без вести после взрыва в Сергиевом Посаде
11 авг
В Сергиевом Посаде завершили разбор завалов на месте взрыва
10 авг
Минздрав: после взрыва в Сергиевом Посаде пострадали 80 человек
10 авг
Количество пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде увеличилось до 82 человек
-10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
77.19
-0.27 91.56
-0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:14
Гуменник поблагодарил болельщиков после выступления на Олимпийских играх в Италии
15:00
«Неадекватный возраст»: Ирина Дубцова планирует родить еще одного ребенка
14:53
В Челябинской области загадочно пропавшую 19-летнюю девушку нашли мертвой
14:36
В Мурманской области больше сотни автомобилей застряли в пробке
14:16
Умер бывший главный мышелов МИД Великобритании кот Палмерстон
14:00
Ловушка разума: почему человечество никогда не сможет жить «здесь и сейчас»

Сейчас читают

Мужчина ранил ножом двух прихожан в храме в Челябинске
«Пока замуж не собираюсь»: какой мужчина сможет покорить сердце Кати Лель
Вода есть — жизни нет: ученые изменили подход к поиску инопланетян
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Гороскоп на деньги на весну 2026 для знаков зодиака: видео