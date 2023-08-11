Количество пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде увеличилось до 84

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 62 0

По последним данным, погибла в результате ЧП одна женщина.

Количество пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде увеличилось до 84

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Тема:
Взрыв в Сергиевом Посаде

При взрыве на Загорском оптико-механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде пострадали 84 человека. Об этом сообщают местные власти.

«Большинство были отпущены домой после оказания первой помощи. Тех, кто находится в больнице, вчера посетили глава округа Дмитрий Акулов, городской прокурор и наместник лавры», — говорится в сообщении администрации Сергиево-Посадского городского округа.

Первыми о ЧП сообщили местные жители, распространив фото и видео в социальных сетях. Позднее факт взрыва подтвердили власти. Уточнялось, что все произошло на складе с пиротехникой. Он в результате разрушен на площади 1,6 тысячи квадратных метров.

По последним данным, в результате погиб один человек — женщина с травмами и ожогами умерла в больнице.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что разбор завалов на месте взрыва в Сергиевом Посаде завершен.

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