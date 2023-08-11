Семьи погибших при взрыве в Сергиевом Посаде получат по два миллиона рублей
Выплаты также от властей региона получат пострадавшие.
Фото: www.globallookpress.com / Булкин Сергей
Семьи погибших при взрыве в Сергиевом Посаде получат по два миллиона рублей. О выплатах сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
По его словам, средства также будут выплачены пострадавшим:
- по 500 тысяч рублей — тяжело раненным;
- по 300 тысяч рублей — гражданам с переломами;
- по 100 тысяч рублей — тем, кто находится на амбулаторном лечении.
Кроме того, власти региона намерены восстановить дома и инфраструктуру, получившие повреждения в результате ЧП.
«По нашей информации, пострадали 440 квартир и 20 частных домов. Где-то взрывной волной выбило окна, двери — самые разные повреждения. Все это мы восстановим, каждую пострадавшую квартиру и дом осмотрят специальные бригады и заменят все, что повреждено», — уточнил Воробьев.
Власти восстановят и две школы с колледжем. К 1 сентября они смогут принять учеников, заверил чиновник.
Кроме того, помощь окажут и тем, у кого были повреждены автомобили — их 184. Компенсацию владельцы машин будут получать от муниципалитета, направив заявление.
Первыми о ЧП сообщили местные жители, распространив фото и видео в социальных сетях. Позднее факт взрыва подтвердили власти. Уточнялось, что все произошло на складе с пиротехникой. Он в результате разрушен на площади 1,6 тысячи квадратных метров.
По последним данным, в результате погиб один человек — женщина с травмами и ожогами умерла в больнице. В больницы с травмами обратились еще 84 человека.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что разбор завалов на месте взрыва в Сергиевом Посаде завершен.
- 11 авг
- Количество пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде увеличилось до 84
- 11 авг
- Опубликован список пропавших без вести после взрыва в Сергиевом Посаде
- 11 авг
- В Сергиевом Посаде завершили разбор завалов на месте взрыва
- 10 авг
- Минздрав: после взрыва в Сергиевом Посаде пострадали 80 человек
- 10 авг
- Количество пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде увеличилось до 82 человек
- 10 авг
- «Там все выбито. Все напрочь»: сотрудники приходят к завалам в Сергиевом Посаде
- 10 авг
- Более 70 человек обратились за медпомощью после взрыва в Сергиевом Посаде
- 10 авг
- Задержан технический директор фирмы, где произошел взрыв в Сергиевом Посаде
- 10 авг
- Пропавшими без вести при взрыве в Сергиевом Посаде числятся 12 человек
- 9 авг
- «С благодарностью»: дочери гендира «Пиро-Росс» звонят из Украины после взрыва
Читайте также
78%
-0.12 107.16
0.27
Нашли ошибку?