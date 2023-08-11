Семьи погибших при взрыве в Сергиевом Посаде получат по два миллиона рублей

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 359 0

Выплаты также от властей региона получат пострадавшие.

Семьи погибших при взрыве в Сергиевом Посаде получат по два миллиона рублей

Фото: www.globallookpress.com / Булкин Сергей

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Тема:
Взрыв в Сергиевом Посаде

Семьи погибших при взрыве в Сергиевом Посаде получат по два миллиона рублей. О выплатах сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, средства также будут выплачены пострадавшим:

  • по 500 тысяч рублей — тяжело раненным;
  • по 300 тысяч рублей — гражданам с переломами;
  • по 100 тысяч рублей — тем, кто находится на амбулаторном лечении.

Кроме того, власти региона намерены восстановить дома и инфраструктуру, получившие повреждения в результате ЧП.

«По нашей информации, пострадали 440 квартир и 20 частных домов. Где-то взрывной волной выбило окна, двери — самые разные повреждения. Все это мы восстановим, каждую пострадавшую квартиру и дом осмотрят специальные бригады и заменят все, что повреждено», — уточнил Воробьев.

Власти восстановят и две школы с колледжем. К 1 сентября они смогут принять учеников, заверил чиновник.

Кроме того, помощь окажут и тем, у кого были повреждены автомобили — их 184. Компенсацию владельцы машин будут получать от муниципалитета, направив заявление.

Первыми о ЧП сообщили местные жители, распространив фото и видео в социальных сетях. Позднее факт взрыва подтвердили власти. Уточнялось, что все произошло на складе с пиротехникой. Он в результате разрушен на площади 1,6 тысячи квадратных метров.

По последним данным, в результате погиб один человек — женщина с травмами и ожогами умерла в больнице. В больницы с травмами обратились еще 84 человека.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что разбор завалов на месте взрыва в Сергиевом Посаде завершен.

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