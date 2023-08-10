Количество пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде увеличилось до 82 человек
Пропавшими без вести числятся 12 граждан.
Фото: © РИА Новости / Пресс-служба губернатора Московской области
При взрыве на Загорском оптико-механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде пострадали 82 человека. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.
По информации собеседника, на лечении в больнице города находятся 13 человек, в том числе трое находятся в тяжелом состоянии. Медики решают вопрос об эвакуации таких больных в профильные учреждения.
Прежде в Минздраве Московской области сообщали, что за медицинской помощью обратился 71 человек.
Первыми о ЧП сообщили местные жители, распространив фото и видео в социальных сетях. Позднее факт взрыва подтвердили власти. Уточнялось, что все произошло на складе с пиротехникой. Он в результате разрушен на площади 1,6 тысячи квадратных метров. На месте продолжают работать спасатели — они разгребают завалы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что пропавшими без вести при взрыве на Загорском оптико-механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде числятся 12 человек.
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