В Дербенте скончался пострадавший при взрыве газа подросток

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 74 0

В реанимации находятся еще двое взрослых в тяжелом состоянии.

В Дербенте скончался пострадавший при взрыве газа подросток

Фото: www.globallookpress.com / Баранов Владимир

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В Дагестане скончался пострадавший при взрыве газа в Дербенте 14-летний подросток. Как сообщает Минздрав республики, мальчик умер после девяти часов реанимации, несмотря на все усилия врачей.

Инцидент произошел утром в субботу в частном доме по улице Шахбазова. Предварительной причиной случившегося названа утечка бытового газа. По последним данным, всего пострадали трое несовершеннолетних и двое взрослых. Скончавшийся мальчик получил ожоги 95% поверхности тела.

Остальные двое пострадавших детей были выписаны домой в удовлетворительном состоянии.

«Двое других взрослых в тяжелом состоянии: у женщины ожоги 90% поверхности тела, а у мужчины — 60% поверхности тела. Все они получают интенсивную терапию в отделении реанимации больницы», — сообщили в ведомстве.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что семьи погибших при взрыве в Сергиевом Посаде получат по два миллиона рублей.

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В Дербенте скончался пострадавший при взрыве газа подросток

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