В Архангельске произошел пожар на сухогрузе у причала

Пламя охватило трюм судна еще днем. К настоящему времени возгорание удалось локализовать.

Пожар произошел на грузовом судне «Терский берег», стоящем у причала в Архангельске. Об этом сообщили в МЧС по региону.

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы около 14:30. По данным ведомства, горение происходило в трюме на нижней палубе судна. Для тушения было задействовано 45 человек и 12 единиц основной и специальной пожарной техники. Возгорание удалось локализовать к вечеру.

Известно, что экипаж судна смог эвакуироваться самостоятельно. Сведений о пострадавших нет. Обстоятельство произошедшего выясняются.

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