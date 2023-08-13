Китай не позвал на форум «Один пояс — один путь» ряд глав западных стран

|
Алексей Панков
Алексей Панков 42 0

GT: Китай не пригласил часть лидеров западных стран на форум «Пояс и путь»

Китай не позвал на форум «Один пояс — один путь» ряд глав западных стран

Фото: www.globallookpress.com / Chen Zhonghao

Читайте нас в: Дзен Новости

Россия получила приглашение на участие в мероприятии. Но почему в списке Пекина не оказалось некоторых других государств?

Лидеры некоторых западных стран не были приглашены на форум Китая «Один пояс — один путь». Соответствующей новостью поделилось издание Global Times.

Как сообщает источник, знакомый с подготовкой мероприятия, принимающая сторона сконцентрировала внимание на развивающихся странах. В то же время приглашения некоторым лидерам развитых стран высланы не были.

«Будь то приглашение лидеров или соответствующие договоренности о сотрудничестве, Китай преследует не масштаб и количество, а качество и эффективность», — пишет Global Times.

Некоторое время ряд европейских СМИ писали, что президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Джорджия Мелони не планируют ехать на форум. Но, как выяснилось, им даже не были направлены пригласительные.

Россия получила приглашение на форум. Как отмечал ранее помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков, Владимир Путин планирует в октябре посетить Китай, чтобы принять участие в форуме.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Джо Байден назвал Китай бомбой замедленного действия. Американский лидер выразил надежду на продолжение рациональных отношений между государствами.

+20° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
98.21
0.93 107.97
0.81
Новые начинания: китайский гороскоп на неделю с 14 по 20 августа 2023 год...

Последние новости

1:02
ЕС готовится к введению санкций против Нигера
0:48
«Правда никуда не исчезнет»: что российские школьники узнают из новых учебников по истории
0:19
Китай не позвал на форум «Один пояс — один путь» ряд глав западных стран
0:01
В Турции сообщили о возможной встрече Путина и Эрдогана в августе
23:46
Экс-разведчик США Риттер: некомпетентность Зеленского стала лучшим оружием России
23:32
«Ситуация не пахла разборками»: избитый битмейкер Ян Супоненко раскрыл подробности нападения

Сейчас читают

Подбросило в воздух и унесло: жуткие детали гибели туриста в Кабардино-Балкарии
Веру Васильеву похоронили на Новодевичьем кладбище
Тело 54-летней актрисы из «Улиц разбитых фонарей» найдено в квартире в Москве
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку