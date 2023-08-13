Россия получила приглашение на участие в мероприятии. Но почему в списке Пекина не оказалось некоторых других государств?

Лидеры некоторых западных стран не были приглашены на форум Китая «Один пояс — один путь». Соответствующей новостью поделилось издание Global Times.

Как сообщает источник, знакомый с подготовкой мероприятия, принимающая сторона сконцентрировала внимание на развивающихся странах. В то же время приглашения некоторым лидерам развитых стран высланы не были.

«Будь то приглашение лидеров или соответствующие договоренности о сотрудничестве, Китай преследует не масштаб и количество, а качество и эффективность», — пишет Global Times.

Некоторое время ряд европейских СМИ писали, что президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Джорджия Мелони не планируют ехать на форум. Но, как выяснилось, им даже не были направлены пригласительные.

Россия получила приглашение на форум. Как отмечал ранее помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков, Владимир Путин планирует в октябре посетить Китай, чтобы принять участие в форуме.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Джо Байден назвал Китай бомбой замедленного действия. Американский лидер выразил надежду на продолжение рациональных отношений между государствами.