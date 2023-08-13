Очевидцы сообщают о крупном пожаре в подмосковном Раменском

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 81 0

Данные о возможных пострадавших уточняются.

Очевидцы сообщают о крупном пожаре в подмосковном Раменском

Фото: Telegram / Официальный телеграм-канал Прокуратуры Московской области / mosoblproc

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Очевидцы сообщают о крупном пожаре в подмосковном Раменском. В социальных сетях люди публикуют видно, на которых заметен большой столб дыма.

К месту ЧП после сигнала незамедлительно выдвинулись спасатели и другие экстренные службы. Известно, что все произошло в районе стройплощадки на Донинском шоссе.

Чуть позднее сотрудники МЧС уточнили, что площадь возгорания составляет 1800 квадратных метров. В настоящий момент производится тушение огня.

Данные о возможных пострадавших уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на взорвавшемся складе в Сергиевом Посаде хранилось около четырех тонн пороха.

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