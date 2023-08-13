Очевидцы сообщают о крупном пожаре в подмосковном Раменском
Данные о возможных пострадавших уточняются.
Фото: Telegram / Официальный телеграм-канал Прокуратуры Московской области / mosoblproc
Очевидцы сообщают о крупном пожаре в подмосковном Раменском. В социальных сетях люди публикуют видно, на которых заметен большой столб дыма.
К месту ЧП после сигнала незамедлительно выдвинулись спасатели и другие экстренные службы. Известно, что все произошло в районе стройплощадки на Донинском шоссе.
Чуть позднее сотрудники МЧС уточнили, что площадь возгорания составляет 1800 квадратных метров. В настоящий момент производится тушение огня.
Данные о возможных пострадавших уточняются.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на взорвавшемся складе в Сергиевом Посаде хранилось около четырех тонн пороха.
Читайте также
77%
0.93 107.97
0.81
Нашли ошибку?