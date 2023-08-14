Продавала поддельные автографы? Фанаты Риты Оры обвинили певицу в мошенничестве

Поклонники исполнительницы скупали ее последний альбом по завышенной цене. Однако получив пластинки, пришли в недоумении. Но почему?

Британская певица Рита Ора — в центре скандала. Артистку обвинили в подделке подписей, причем собственных. О мошенничестве сообщили самые преданные фанаты после того, как приобрели последний альбом исполнительницы по завышенной цене.

Поп-звезда обещала лично подписать обложку каждой пластинки, однако поклонники заметили, что почерк на экземплярах, которые певица сейчас продат онлайн, разительно отличается от автографов, которые она раздавала ранее.

Представители артистки заявили, что все подписи настоящие. Однако фанаты не поверили: требуют вернуть им деньги и недоумевают, зачем певица решила обогатиться таким нечестным способом, ведь ее состояние и так достигло 30 миллионов долларов.