В МИД Китая отметили стратегический диалог Си Цзиньпина и Путина

Лидеры стараются развивать отношения стран в различных областях.
Фото: www.globallookpress.com / The Kremlin Moscow
Лидер КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин постоянно поддерживают стратегический диалог в различных форматах. Об этом заявили в МИД Китая.
«У нас насыщенная повестка по всем направлениям», — сказал официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на брифинге.
В Китае также считают, что страны в своем плодотворном сотрудничестве будут непрерывно развивать всеобъемлющее стратегическое партнерство «в новую эру».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко передала Си Цзиньпину послание из Москвы от Владимира Путина во время необъявленного визита в Китай.
Читайте также
88%
0.93 107.97
0.81
Нашли ошибку?