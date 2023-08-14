В МИД Китая отметили стратегический диалог Си Цзиньпина и Путина

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 65 0

Лидеры стараются развивать отношения стран в различных областях.

В МИД Китая отметили стратегический диалог Си Цзиньпина и Путина

Фото: www.globallookpress.com / The Kremlin Moscow

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Лидер КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин постоянно поддерживают стратегический диалог в различных форматах. Об этом заявили в МИД Китая.

«У нас насыщенная повестка по всем направлениям», — сказал официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на брифинге.

В Китае также считают, что страны в своем плодотворном сотрудничестве будут непрерывно развивать всеобъемлющее стратегическое партнерство «в новую эру».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко передала Си Цзиньпину послание из Москвы от Владимира Путина во время необъявленного визита в Китай.

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