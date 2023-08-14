Запертая в квартире петербурженка открыла стрельбу, чтобы выбраться на волю

Девушка в Петербурге открыла стрельбу по двери после того, как не смогла отпереть ее. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Произошло все в Невском районе. Истошный женский крик услышал сосед. Он бросил все свои дела и поспешил на балкон, где сумел побеседовать с потерпевшей. Девушка рассказала, что ее оставили одну в квартире друзья, а сами уехали на пару дней.

«И теперь девушка ощущает себя „пленницей“, так как не может выбраться из дома», — уточнил собеседник.

Мужчина решил помочь петербургской пленнице и вызвал полицию. Однако та и сама нашла выход из ситуации. Прибывшие на место охранники порядка услышали выстрел, даже не успев с ней толком пообщаться. Оказалось, что девушка взяла в руки карабин и воспользовалась им для устранения препятствия.

На полученных кадрах видно, что в двери, примерно в районе глазка, зияет дыра. Прострелить замок хулиганке так и не удалось, поэтому полицейским пришлось вызвать хозяина квартиры (жилплощадь сдавалась в аренду). Арендодатель высвободил «узницу» с помощью простого ключа.

Оказалась, что девушка была в состоянии измененного сознания — приняла она не только алкоголь, но и запрещенные вещества. Дебоширка также рассказала, что оружие принадлежит не ней — она взяла охотничий карабин «Вепрь-12» из вещей друга, который и оставил несчастную дома.

Другие обстоятельства устанавливаются следствием. Сейчас квартира опечатана, а девушку доставили в отдел полиции. В ее отношении составлен административный протокол. Ближайшее время она снова проведет в неволе, но теперь в изоляторе.

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