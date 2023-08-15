В Приморье вводят режим ЧС регионального уровня в связи с паводком

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 21 0

Сильные дожди обрушились на регион несколько дней назад. Теперь власти оценивают ущерб.

В Приморье вводят режим ЧС регионального уровня в связи с паводком

Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков

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Погода

В Приморье вводится режим ЧС регионального уровня. Об этом сообщил губернатор края Олег Кожемяко.

«ЧС регионального масштаба вводится в Приморье. Размеры ущерба от стихии таковы, что ресурсами муниципалитетов с этим не справится», — написал он в своем Telegram-канале.

Кожемяко объяснил, что региональный режим ЧС позволит увеличить меры поддержки населения, пострадавшего от наводнения.

Несколько дней назад на Приморье обрушились сильные дожди. В результате в реках поднялся уровень воды, оказались подтоплены многие территории. Больше всего досталось Уссурийску. Город пережил крупнейшее наводнение за последние десять лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Приморье по решению главы МЧС России Александра Куренкова была направлена оперативная группа для координации работы по ликвидации последствий тайфуна «Ханун».

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