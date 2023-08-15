Рожать или разводиться: астролог предрек Глюкозе непростой период в браке

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Рита Миронова
Рита Миронова 120 0

Астролог Шимко заявил, что певицу Глюкозу ждут перемены в личной жизни

Рожать или разводиться: астролог предрек Глюкозе непростой период в браке

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Звезды говорят, что отношения между певицей и мужем находятся в переломной точке.

В ближайшие два года личная жизнь певицы Глюкозы может кардинально измениться. Такое мнение в беседе с dni.ru выразил астролог и нумеролог Дмитрий Шимко. Он поделился подробным прогнозом для артистки.

Сейчас, по словам эксперта, в жизни Глюкозы важная четырехлетка, в течение которой произойдет глобальная трансформация. Все, что было до 36 лет (сейчас певице 37 — Прим. ред.), считывается как ложный путь. Поэтому и выбор мужчины астролог считает не совсем верным.

«Тот союз, который у нее длится с 2006 года, уже не может выглядеть качественным на данный момент, потому что он кризисный, начиная с 33 ее лет», — объяснил Шимко.

От Александра Чистякова, с которым артистка познакомилась в юном возрасте, она воспитывает двоих дочерей. Именно в этом, считает астролог, и было предназначение — этот мужчина появился для рождения детей.

«Не исключено, что в течение двух лет родит ребенка и исправит кризис, зайдет в тему талантов. Либо в течение двух лет услышим о громком разводе или о кризисных моментах, которые выйдут в публичное поле», — рассказал Шимко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Глюкоза регулярно скрывает от мужа

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