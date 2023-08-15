Лавров: мы — свидетели поистине эпохальных сдвигов к более справедливому мироустройству
Глава МИД России напомнил, что кризисное время имеет не только негативные последствия. Настоящее перерождение?
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru
Все мы — живые свидетели поистине эпохальных сдвигов к более справедливому мироустройству. Такое заявление сделал глава российского МИД Сергей Лавров в ходе своего выступления на большой Конференции по безопасности.
«На наших глазах пробивает себе дорогу более справедливое, устойчивое мироустройство, основанное на культурно-цивилизационном многообразии, выверенном балансе интересов членов мирового сообщества. Это длительный процесс, который принимает самые разные очертания», — подчеркнул дипломат.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лавров обсудил ситуацию на Украине со своим китайским коллегой. Стороны положительно оценили взаимодействие Москвы и Пекина в таких организациях, как ООН, БРИКС и ШОС. О чем еще они говорили?
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