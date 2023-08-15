Генпрокуратура проверит законность размещения всех АЗС в Дагестане

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Рита Миронова
Рита Миронова 52 0

Такое поручение дал Игорь Краснов в связи со взрывом в Махачкале, унесшим накануне жизни минимум 35 человек.

Генпрокуратура проверит законность размещения всех АЗС в Дагестане

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Взрыв на АЗС в Махачкале

Генпрокурор России Игорь Краснов поручил проверить законность размещения всех АЗС в Дагестане в связи с трагедией, произошедшей в Махачкале накануне. Об этом сообщили в Telegram-канале Генпрокуратуры РФ.

Специалисты местных органов МЧС России, Ростехнадзора, а также строительных и газоснабжающих организаций займутся вопросом пожарной безопасности на топливных станциях. При размещении АЗС в строгом порядке должны соблюдаться градостроительные нормативы.

Вечером 14 августа на территории АЗС произошел взрыв. Травмы получили 75 человек, некоторые в тяжелом состоянии находятся в больницах.

На данный момент известно о 35 погибших, среди которых также есть дети. Под завалами все еще могут находиться люди. Возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru писал, что самолет МЧС России вылетел в Махачкалу для эвакуации пострадавших при пожаре. 

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