Самолет МЧС России вылетел в Махачкалу для эвакуации пострадавших при пожаре

|
Рита Миронова
Рита Миронова 26 0

МЧС: спецборт вылетел в Махачкалу для эвакуации в Москву пострадавших при пожаре

Самолет МЧС России вылетел в Махачкалу для эвакуации пострадавших при пожаре

Фото: 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Пожар в Дагестане

Накануне вечером в столице Дагестана прогремели сразу несколько мощных взрывов.

Самолеты МЧС России вылетели в столицу Дагестана для эвакуации людей, пострадавших в результате пожара. Накануне вечером несколько мощных взрывов привели к масштабному возгоранию на автозаправке в Махачкале.

Как сообщили в российском ведомстве, самолет Ил-76 МЧС России уже в пути — на борту судна присутствуют медицинские модули для транспортировки людей. Жертвы пожара будут доставлены в московские больницы, а во время перелета за их состоянием будут следить медики, психологи и специалисты Минздрава России.

Что было причиной взрыва — пока неизвестно, этим вопросом уже занимаются следователи. По их версии, в здании автосервиса мог начаться пожар, который и спровоцировал детонацию газовых цистерн. Ударной волной от взрыва в близлежащих домах выбило стекла, а огонь молниеносно перебросился на территорию заправки.

Известно, что в результате произошедшего есть погибшие и пострадавшие. Первую помощь раненым оказали прямо на месте, но под завалами все еще могут находиться люди. Все больницы Махачкалы перевели на усиленный режим работы.

Ранее 5-tv.ru публиковал трогательные кадры встречи матери с сыном, пострадавшим при взрыве в Дагестане.

Тема:
Пожар в Дагестане
15 авг
В Дагестане объявили траур по жертвам взрыва на АЗС
15 авг
Огонь выше соседних зданий: на месте взрыва на АЗС в Махачкале появилась воронка
15 авг
В МЧС сообщили о ликвидации открытого горения на месте ЧП в Махачкале
15 авг
Суета и паника: что происходит в больницах Махачкалы после взрыва на АЗС
15 авг
Стала известна предварительная причина взрыва на АЗС в Махачкале
15 авг
Число погибших при взрыве в Махачкале выросло до 12, среди них двое детей
14 авг
Пожар вспыхнул после взрыва в автосервисе в Махачкале: что известно к этому часу
22 июн
Предполагаемый виновник ДТП в Дагестане попросил прощения у семей погибших
27 янв
Мужчина спас ребенка из полыхающего дома в Махачкале
22 нояб
Один человек погиб при взрыве газа в жилом доме в Махачкале
+17° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
101.04
2.83 110.68
2.71
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:04
Число погибших при взрыве АЗС в Махачкале достигло 27 человек
7:54
В Дагестане объявили траур по жертвам взрыва на АЗС
7:48
Есть веская причина: почему Брухунова не стала брать фамилию супруга Петросяна
7:37
В горах Краснодарского края пропали двое туристов
7:29
Самолет МЧС России вылетел в Махачкалу для эвакуации пострадавших при пожаре
7:14
В Красноярске вспыхнула крыша жилой многоэтажки

Сейчас читают

Трогательные кадры: мать в слезах бросилась в объятия сына, пострадавшего при взрыве в Дагестане
Страшная болезнь изменила звезду «Афони» Евгению Симонову до неузнаваемости
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 августа, для всех знаков зодиака
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку