Самолет МЧС России вылетел в Махачкалу для эвакуации пострадавших при пожаре

Накануне вечером в столице Дагестана прогремели сразу несколько мощных взрывов.

Самолеты МЧС России вылетели в столицу Дагестана для эвакуации людей, пострадавших в результате пожара. Накануне вечером несколько мощных взрывов привели к масштабному возгоранию на автозаправке в Махачкале.

Как сообщили в российском ведомстве, самолет Ил-76 МЧС России уже в пути — на борту судна присутствуют медицинские модули для транспортировки людей. Жертвы пожара будут доставлены в московские больницы, а во время перелета за их состоянием будут следить медики, психологи и специалисты Минздрава России.

Что было причиной взрыва — пока неизвестно, этим вопросом уже занимаются следователи. По их версии, в здании автосервиса мог начаться пожар, который и спровоцировал детонацию газовых цистерн. Ударной волной от взрыва в близлежащих домах выбило стекла, а огонь молниеносно перебросился на территорию заправки.

Известно, что в результате произошедшего есть погибшие и пострадавшие. Первую помощь раненым оказали прямо на месте, но под завалами все еще могут находиться люди. Все больницы Махачкалы перевели на усиленный режим работы.

Ранее 5-tv.ru публиковал трогательные кадры встречи матери с сыном, пострадавшим при взрыве в Дагестане.