Путин выразил соболезнования семьям погибших при взрыве на АЗС в Дагестане
По последним данным, в результате трагедии погибли 30 человек.
Фото: МЧС России / ТАСС
Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших при взрыве на АЗС в Дагестане. Текст опубликован на сайте Кремля.
«Президент Путин выражает самые искренние слова соболезнования родным и близким погибших при трагедии в Дагестане и желает скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в сообщении.
Трагедия произошла поздним вечером 14 августа. Травмы получили 75 человек, некоторые в тяжелом состоянии находятся в больницах. Кроме того, погибли, по последним данным, 30 человек, среди них есть дети. Врачи проводят экстренные обследования, хирурги в операционных спасают жизни. Возбуждено уголовное дело.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что спасатели обнаружили тела еще троих погибших при взрыве на АЗС в Дагестане.
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