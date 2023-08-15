Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших при взрыве на АЗС в Дагестане. Текст опубликован на сайте Кремля.

«Президент Путин выражает самые искренние слова соболезнования родным и близким погибших при трагедии в Дагестане и желает скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в сообщении.

Трагедия произошла поздним вечером 14 августа. Травмы получили 75 человек, некоторые в тяжелом состоянии находятся в больницах. Кроме того, погибли, по последним данным, 30 человек, среди них есть дети. Врачи проводят экстренные обследования, хирурги в операционных спасают жизни. Возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что спасатели обнаружили тела еще троих погибших при взрыве на АЗС в Дагестане.