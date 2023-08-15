Путин проводит рабочую встречу с главой Ингушетии: главное

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 16 0

Путин обсудил с главой Ингушетии производство в регионе

Путин проводит рабочую встречу с главой Ингушетии: главное

Фото: kremlin.ru

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Какие вопросы на повестке дня? Как продвигается развитие региона?

Президент России Владимир Путин проводит рабочую встречу с главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым. На повестке дня — масса вопросов. В частности, глава государства и руководитель субъекта обсуждали развитие сельскохозяйственного и промышленного производства

«Я смотрю, у вас и сельхозпроизводство растет, и промышленное производство подросло», — отметил Путин в начале встречи.

Кроме того, глава государства поинтересовался общей обстановкой в регионе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин обсудил с президентом Мали двусторонние отношения, ситуацию вокруг Нигера.

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