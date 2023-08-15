В СК назвали возможную причину взрыва в Махачкале

Трагедия, унесшая жизни 35 человек, произошла накануне вечером.
Фото: © РИА Новости
Одной из причин взрыва на АЗС в Махачкале могло стать нарушение правил хранения агрохимикатов. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.
«Следствием рассматривается несколько версий происшествия, в том числе и связанные с нарушением хранения агрохимикатов с пожароопасными характеристиками», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Отмечается, что окончательные выводы о причинах произошедшего ЧП будут сделаны по результатам всех проведенных следственных действий и назначенных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.
Трагедия произошла накануне вечером. В районе десяти часов вечера в здании автосервиса произошло возгорание во время проведения работ. Огонь перекинулся на соседнее помещение, в котором, по предварительным данным, хранилось легковоспламеняющееся удобрение. Это и привело к взрыву на АЗС.
По последним данным, погибли 35 человек. Пострадали — десятки.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что происходит в Дагестане после взрыва на АЗС.
- 15 авг
- Мужчина, хранивший селитру рядом с взорвавшейся АЗС в Дагестане, объявлен в розыск
- 15 авг
- Названа предварительная причина взрыва на АЗС в Махачкале
- 15 авг
- Генпрокуратура проверит законность размещения всех АЗС в Дагестане
- 15 авг
- Число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале возросло до 35
- 15 авг
- Момент взрыва на АЗС в Махачкале попал на видео — эксклюзивные кадры
- 15 авг
- Количество погибших при взрыве в Махачкале увеличилось до 33 человек
- 15 авг
- Путин выразил соболезнования семьям погибших при взрыве на АЗС в Дагестане
- 15 авг
- Обнаружены тела еще троих погибших при взрыве на АЗС в Дагестане
- 15 авг
- Число погибших при взрыве АЗС в Махачкале достигло 27 человек
- 15 авг
- В Дагестане объявили траур по жертвам взрыва на АЗС
Читайте также
65%
-3.62 106.57
-4.11
Нашли ошибку?