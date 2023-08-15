В СК назвали возможную причину взрыва в Махачкале

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 11 0

Трагедия, унесшая жизни 35 человек, произошла накануне вечером.

В СК назвали возможную причину взрыва в Махачкале

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Взрыв на АЗС в Махачкале

Одной из причин взрыва на АЗС в Махачкале могло стать нарушение правил хранения агрохимикатов. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

«Следствием рассматривается несколько версий происшествия, в том числе и связанные с нарушением хранения агрохимикатов с пожароопасными характеристиками», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Отмечается, что окончательные выводы о причинах произошедшего ЧП будут сделаны по результатам всех проведенных следственных действий и назначенных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

Трагедия произошла накануне вечером. В районе десяти часов вечера в здании автосервиса произошло возгорание во время проведения работ. Огонь перекинулся на соседнее помещение, в котором, по предварительным данным, хранилось легковоспламеняющееся удобрение. Это и привело к взрыву на АЗС.

По последним данным, погибли 35 человек. Пострадали — десятки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что происходит в Дагестане после взрыва на АЗС.

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