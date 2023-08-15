Дерево упало на главу администрации района в Ульяновской области

На главу администрации Цильнинского района Ульяновской области Геннадия Мулянова упало дерево. Мужчина госпитализирован, находится в реанимации. В настоящее время врачи борются за его жизнь. Соответствующую информацию подтвердила 5-tv.ru министр Ульяновской области Наталья Мартынова.

«Да, все верно. Врачи сейчас борются за его жизнь и здоровье», — сказала Мартынова.

Все произошло несколько часов назад. Мулянов проверял ход проведения аварийных работ, когда на него упало дерево.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что беременная девушка пострадала при падении дерева на палатку в Башкирии.