Дерево упало на главу администрации района в Ульяновской области

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Эксклюзив 75 0

Геннадий Мулянов получил серьезные травмы. В настоящее время он находится в реанимации.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Николай Хижняк; 5-tv.ru

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На главу администрации Цильнинского района Ульяновской области Геннадия Мулянова упало дерево. Мужчина госпитализирован, находится в реанимации. В настоящее время врачи борются за его жизнь. Соответствующую информацию подтвердила 5-tv.ru министр Ульяновской области Наталья Мартынова.

«Да, все верно. Врачи сейчас борются за его жизнь и здоровье», — сказала Мартынова.

Все произошло несколько часов назад. Мулянов проверял ход проведения аварийных работ, когда на него упало дерево.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что беременная девушка пострадала при падении дерева на палатку в Башкирии.

 

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