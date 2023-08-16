Спецборт МЧС с пострадавшими при взрыве в Махачкале вылетел в Москву

Эфирная новость 15 0

Борт оборудован всеми необходимыми медицинскими модулями.

Фото, видео: © РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Взрыв на АЗС в Махачкале

Самолет Ил-76 МЧС России вылетел из аэропорта Махачкалы и взял курс на Москву. На борту — 16 тяжело пострадавших в результате трагедии, их примут ведущие столичные медучреждения.

Борт оборудован всеми необходимыми медицинскими модулями.

Трагедия произошла 14 августа. В районе десяти часов вечера в здании автосервиса произошло возгорание во время проведения работ. Огонь перекинулся на соседнее помещение, в котором, по предварительным данным, хранилось легковоспламеняющееся удобрение. Это и привело к взрыву на АЗС. По последним данным, погибли 35 человек. Пострадали — десятки.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что двое родственников замминистра Дагестана погибли при взрыве на АЗС.

Тема:
Взрыв на АЗС в Махачкале
16 авг
Двое родственников замминистра Дагестана погибли при взрыве в Махачкале
15 авг
В СК назвали возможную причину взрыва в Махачкале
15 авг
Мужчина, хранивший селитру рядом с взорвавшейся АЗС в Дагестане, объявлен в розыск
15 авг
Названа предварительная причина взрыва на АЗС в Махачкале
15 авг
Генпрокуратура проверит законность размещения всех АЗС в Дагестане
15 авг
Число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале возросло до 35
15 авг
Момент взрыва на АЗС в Махачкале попал на видео — эксклюзивные кадры
15 авг
Количество погибших при взрыве в Махачкале увеличилось до 33 человек
15 авг
Путин выразил соболезнования семьям погибших при взрыве на АЗС в Дагестане
15 авг
Обнаружены тела еще троих погибших при взрыве на АЗС в Дагестане
+15° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
97.42
-3.62 106.57
-4.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:26
В США заявили об отсутствии военных возможностей в Черном море
2:09
Жизнь в офисе: как сидячая работа губит здоровье
1:50
Спецборт МЧС с пострадавшими при взрыве в Махачкале вылетел в Москву
1:36
Умер 36-летний актер из сериала «Игра престолов» Даррен Кент
1:21
Непредвзятые дискуссии: о чем говорили участники конференции по безопасности в Москве
1:08
Скончался пострадавший при обстреле ВСУ житель белгородского села

Сейчас читают

"Мы притягиваем похожих": причина страданий Бузовой кроется в ней самой
Вдову Александра Градского ограбили
Байден пожалел денег на своего «сукиного сына» Зеленского: один обман?
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку