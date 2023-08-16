Спецборт МЧС с пострадавшими при взрыве в Махачкале вылетел в Москву
Борт оборудован всеми необходимыми медицинскими модулями.
Фото, видео: © РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ; 5-tv.ru
Самолет Ил-76 МЧС России вылетел из аэропорта Махачкалы и взял курс на Москву. На борту — 16 тяжело пострадавших в результате трагедии, их примут ведущие столичные медучреждения.
Борт оборудован всеми необходимыми медицинскими модулями.
Трагедия произошла 14 августа. В районе десяти часов вечера в здании автосервиса произошло возгорание во время проведения работ. Огонь перекинулся на соседнее помещение, в котором, по предварительным данным, хранилось легковоспламеняющееся удобрение. Это и привело к взрыву на АЗС. По последним данным, погибли 35 человек. Пострадали — десятки.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что двое родственников замминистра Дагестана погибли при взрыве на АЗС.
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