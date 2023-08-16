Спецборт МЧС с пострадавшими при взрыве в Махачкале вылетел в Москву

Самолет Ил-76 МЧС России вылетел из аэропорта Махачкалы и взял курс на Москву. На борту — 16 тяжело пострадавших в результате трагедии, их примут ведущие столичные медучреждения.

Борт оборудован всеми необходимыми медицинскими модулями.

Трагедия произошла 14 августа. В районе десяти часов вечера в здании автосервиса произошло возгорание во время проведения работ. Огонь перекинулся на соседнее помещение, в котором, по предварительным данным, хранилось легковоспламеняющееся удобрение. Это и привело к взрыву на АЗС. По последним данным, погибли 35 человек. Пострадали — десятки.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что двое родственников замминистра Дагестана погибли при взрыве на АЗС.