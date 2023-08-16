Двое родственников замминистра Дагестана погибли при взрыве в Махачкале

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 24 0

Трагедия, унесшая жизни более 30 человек, произошла накануне вечером.

Двое родственников замминистра Дагестана погибли при взрыве в Махачкале

Фото: www.globallookpress.com / imagebroker=Christian Reister

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Тема:
Взрыв на АЗС в Махачкале

Двое родственников замминистра сельского хозяйства Дагестана Хирамагомеда Муртазалиева погибли в результате взрыва на АЗС в Махачкале, сообщили в Telegram-канале правительства республики.

«Трагедия на АЗС коснулась семьи замминистра сельского хозяйства и продовольствия РД (Республики Дагестан. — Прим. ред.) Хирамагомеда Муртазалиева», — говорится в сообщении.

Еще несколько его родственников госпитализированы. Отмечается, что пострадали две семьи братьев Муртазалиева. В это время все они находились рядом с эпицентром взрыва.

Трагедия произошла 14 августа. В районе десяти часов вечера в здании автосервиса произошло возгорание во время проведения работ. Огонь перекинулся на соседнее помещение, в котором, по предварительным данным, хранилось легковоспламеняющееся удобрение. Это и привело к взрыву на АЗС. По последним данным, погибли 35 человек. Пострадали — десятки.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Как сообщал 5-tv.ru, в настоящее время следствием рассматривается несколько версий происшествия, в том числе и связанные с нарушением хранения агрохимикатов с пожароопасными характеристиками.

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