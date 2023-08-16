США передали Украине оружие гангстеров из Майами

Запад не справляется с поставками Киеву нового оружия. Иначе чем объяснить, что Украина решила использовать пистолеты и автоматы американских гангстеров. Такой подарок коллегам сделали полицейские из Майами.

Сотня стволов, изъятых на улицах криминальной столицы США, теперь должна поддерживать порядок в городах Украины. И это только начало. Украинские полицейские уже ждут новый привоз — еще 600 стволов, конфискованных на улицах разных городов Америки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Германии предложили поставить Украине новые ракеты.