США передали Украине оружие гангстеров из Майами
И это только начало. Уже запланированы новые поставки.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Lev Radin; 5-tv.ru
Запад не справляется с поставками Киеву нового оружия. Иначе чем объяснить, что Украина решила использовать пистолеты и автоматы американских гангстеров. Такой подарок коллегам сделали полицейские из Майами.
Сотня стволов, изъятых на улицах криминальной столицы США, теперь должна поддерживать порядок в городах Украины. И это только начало. Украинские полицейские уже ждут новый привоз — еще 600 стволов, конфискованных на улицах разных городов Америки.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Германии предложили поставить Украине новые ракеты.
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