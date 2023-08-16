За считанные часы: что известно о новой схеме угона авто в Казахстан

Насколько массовым стало это явление, и можно ли как-то вернуть машину?

Россияне столкнулись с новой схемой автомобильных угонов. Краденые машины за считанные часы перегоняют в Казахстан.

В этой стране транспортное средство легко поставить на учет. Кроме того, преступники знают места, где госграницу можно пересечь практически без контроля.

Насколько массовым стало это явление, и можно ли вернуть автомобиль, если найти его на сайте объявлений — все выяснил корреспондент «Известий» Багаудин Багаудинов.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России преступники используют множество разных уловок для угона автомобилей. Нередко они открывают и заводят их с помощью специальной антенны-ретранслятора, которая усиливает сигнал от брелока машины.

Провернуть такой трюк можно, если железный конь оснащен бесконтактной системой доступа, а владелец находится неподалеку со своим смарт-ключом.