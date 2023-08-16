Раскрыты подробности внезапной смерти 36-летней звезды «Игры престолов»

Что известно о кончине 36-летнего актера Даррена Кента?

Скончавшийся в возрасте 36 лет актер Даррен Кент последние годы боролся с тяжелыми болезнями. О подробностях внезапной смерти звезды «Игры престолов» сообщило агентство Carey Dodd Associates.

По данным источника, перед уходом из жизни британский актер был окружен своей семьей и лучшим другом. Именно они были рядом и не позволили Даррену чувствовать себя одиноко в последние мгновения жизни.

Много лет актер страдал от остеопороза, артрита и редкого заболевания кожи. В совокупности они нанесли значительный ущерб его здоровью.

Известность Даррену Кенту принесла роль в четвертом сезоне «Игры престолов». Там он сыграл пастуха, который показал королеве Дейенерис останки своей дочери, сожженной драконом.

Помимо этого, актер сыграл в фильмах «Жители Ист-Энда», «Белоснежка и охотник», «Зеркала» и нескольких научно-фантастических проектах.

Ранее 5-tv.ru писал, что умерла актриса из сериалов «Рабыня Изаура» и «Клон» Леа Гарсия.