«Это стоило походов в госпиталь»: дочь Самойловой подцепила заразу в Таиланде
Дочь Самойловой и Джигана заразилась лишаем во время отдыха в Таиланде
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Из-за болезни семье пришлось менять билеты и возвращаться в Россию раньше времени.
Отдых в жарком Таиланде блогеру Оксане Самойловой и рэперу Джигану пришлось свернуть почти на две недели раньше. О причинах этого жена исполнителя рассказала в соцсетях.
По словам Самойловой, во время отдыха ее дочь Майя подцепила лишай. Из-за этого им пришлось посетить больницу, а также закончить отпуск на две недели раньше. Тем не менее, от отдыха у них остались хорошие впечатления.
«Невероятно красивая природа островов и абсолютно неподходящее для нас все остальное. Первый отпуск в нашей жизни, когда мы поменяли билеты и летим домой почти на две недели раньше. Но именно вот эти два дня в море, в природе стоили всех наших бесконечных походов в госпиталь», — поделилась эмоциями звезда.
При этом за месяц до этого путешествия Джиган с семьей отдыхали в Африке.
Ранее 5-tv.ru писал, что психолог указала на ошибку Самойловой и Джигана в воспитании детей.
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