«Это стоило походов в госпиталь»: дочь Самойловой подцепила заразу в Таиланде

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 39 0

Дочь Самойловой и Джигана заразилась лишаем во время отдыха в Таиланде

«Это стоило походов в госпиталь»: дочь Самойловой подцепила заразу в Таиланде

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Из-за болезни семье пришлось менять билеты и возвращаться в Россию раньше времени.

Отдых в жарком Таиланде блогеру Оксане Самойловой и рэперу Джигану пришлось свернуть почти на две недели раньше. О причинах этого жена исполнителя рассказала в соцсетях.

По словам Самойловой, во время отдыха ее дочь Майя подцепила лишай. Из-за этого им пришлось посетить больницу, а также закончить отпуск на две недели раньше. Тем не менее, от отдыха у них остались хорошие впечатления.

«Невероятно красивая природа островов и абсолютно неподходящее для нас все остальное. Первый отпуск в нашей жизни, когда мы поменяли билеты и летим домой почти на две недели раньше. Но именно вот эти два дня в море, в природе стоили всех наших бесконечных походов в госпиталь», — поделилась эмоциями звезда.

При этом за месяц до этого путешествия Джиган с семьей отдыхали в Африке.

Ранее 5-tv.ru писал, что психолог указала на ошибку Самойловой и Джигана в воспитании детей.

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«Это стоило походов в госпиталь»: дочь Самойловой подцепила заразу в Таиланде

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