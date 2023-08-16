Корреспонденту Politico отказали в продлении российской визы

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 26 0

Кроме того, сотрудник СМИ должен покинуть Россию в определенное время.

Корреспонденту Politico отказали в продлении российской визы

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

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Корреспонденту газеты Politico не продлили российскую визу. Речь идет о сотруднике с гражданством Голландии, сообщает само издание.

Уточняется, что 35-летняя журналистка хотела продлить визу, однако МИД России ей в этом отказал и предписал покинуть страну в течение шести дней. Газета также утверждает, что не получила разъяснений такого решения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Великобритания отказала в выдаче виз делегации из России для участия в сессии Правления Объединенного пенсионного фонда персонала ООН по приглашению Международной Морской Организации, которая проходила в Лондоне с 23 по 28 июля.

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