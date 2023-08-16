Саркози заявил, что Крым не будет украинским: «Возвращение назад — это иллюзия»

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 40 0

Экс-президент Франции Саркози назвал иллюзией идею о возвращении Крыма Украине

Саркози заявил, что Крым не будет украинским: «Возвращение назад — это иллюзия»

Фото: © РИА Новости / Константин Чалабов

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Судьбу полуострова должны решать люди, которые там живут. А они считают себя русскими.

Крым сможет стать украинским лишь в мечтах главы киевского режима Владимира Зеленского. А говорить о том, что это произойдет в реальности — иллюзия. Такое мнение выразил бывший президент Франции Николя Саркози в интервью изданию Figaro.

«Когда речь идет о территории Крыма, которая была российской до 1954 года, и где большинство населения до сих пор считают себя русскими, я думаю, что любое возвращение назад — это иллюзия», — заявил экс-лидер страны.

Политик отметил, чтобы решить спор раз и навсегда о принадлежности полуострова, нужно провести референдум под наблюдением мирового сообщества. Такие же мероприятия можно организовать на новых территориях России.

Также экс-президент отметил, что Украина должна остаться нейтральным государством по отношению к России и Европе. Поэтому в ЕС для нее места нет. А Брюссель сейчас лишь дает ложные надежды.

«Я не понимаю, чем этот нейтралитет может быть оскорбителен. При этом она может получить надежные международные гарантии безопасности», — подчеркнул политик.

Политик добавил, что Украина должна остаться связующим звеном между Европой и Россией. А требовать от Киева сделать выбор какой-то из сторон — неправильно. Такой расклад противоречит всей истории и географии региона.

Бывший президент заметил, что он вместе с экс-канцлером Германии Ангелой Меркель не поддержал инициативу вступления Украины и Грузии в НАТО, так как такие действия станут «красной линией» для РФ.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США высмеяли слова Зеленского о возвращении Крыма.

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