«Клоун»: в США высмеяли слова Зеленского о возвращении Крыма

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 99 0

Экс-разведчик Шаффер назвал безосновательными слова Зеленского о Крыме

«Клоун»: в США высмеяли слова Зеленского о возвращении Крыма

Фото: www.globallookpress.com / Pool /Ukrainian Presidentia

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Тема:
Украинское контрнаступление Спецоперация

Украинский лидер ранее представил целый план по «деоккупации» полуострова. Возможно ли его реализовать?

Слова президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма абсолютно безосновательны. Бывший разведчик ВС США Тони Шаффер заявил, что киевскому режиму не удастся даже подойти к желанному полуострову.

«Такие заявления просто делают из него клоуна. Они и близко к Крыму не подойдут. Это просто сумасшествие», — прокомментировал он в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Шаффер отметил, что на фоне провального контрнаступления ВСУ ни у Украины, ни у ее западных союзников не осталось запасных вариантов действий.

Зеленский ранее анонсировал подготовку плана по «деоккупации» Крыма. Он обещал в кратчайшие сроки вернуть полуостров под контроль Киева.

Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам проведенного в регионе референдума. Тогда 96,77% местных жителей проголосовали «за» присоединение к России. За вхождение в состав страны высказались также 95,6% избирателей в Севастополе.

Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский рискует потерять должность и страну.

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