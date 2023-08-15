Украинский лидер ранее представил целый план по «деоккупации» полуострова. Возможно ли его реализовать?

Слова президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма абсолютно безосновательны. Бывший разведчик ВС США Тони Шаффер заявил, что киевскому режиму не удастся даже подойти к желанному полуострову.

«Такие заявления просто делают из него клоуна. Они и близко к Крыму не подойдут. Это просто сумасшествие», — прокомментировал он в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Шаффер отметил, что на фоне провального контрнаступления ВСУ ни у Украины, ни у ее западных союзников не осталось запасных вариантов действий.

Зеленский ранее анонсировал подготовку плана по «деоккупации» Крыма. Он обещал в кратчайшие сроки вернуть полуостров под контроль Киева.

Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам проведенного в регионе референдума. Тогда 96,77% местных жителей проголосовали «за» присоединение к России. За вхождение в состав страны высказались также 95,6% избирателей в Севастополе.

Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский рискует потерять должность и страну.