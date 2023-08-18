Южная Корея выдала России обвиняемого в финансировании терроризма мужчину

Южная Корея передала России мужчину, обвиняемого в финансировании терроризма. Как пишет ТАСС, в преступлении обвиняется некий гражданин Улпиджанов.

«Из Республики Корея в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России депортирован Шакиржон Улпиджанов. Он обвиняется в финансировании терроризма», — сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Уголовное дело по статье 205.1 УК РФ (Содействие террористической деятельности) возбудили еще в январе 2023 года. Сотрудники ведомства установили, что мужчина передал деньги стороннику организации, запрещенной на территории РФ. Эта сумма впоследствии была потрачена на покупку огнестрельного оружия.

Свои злодеяния Улпиджанов совершал на территории Южной Кореи. Оттуда его решили депортировать, и теперь обвиняемый отправляется в Россию с представителями МВД.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Зеленогорске задержаны террористы, собиравшиеся подорвать вышки связи.