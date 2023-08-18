В РФ создали новую антиматериальную винтовку — «убийцу» американской Barrett

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 13 0

В России создали новую антиматериальную винтовку «Астарта»

В РФ создали новую антиматериальную винтовку — «убийцу» американской Barrett

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Оружие представили на форуме «Армия». В чем его особенности?

В России создали новую антиматериальную винтовку калибра 12,7 миллиметра «Астарта». Об этом сообщили РИА Новости в холдинге «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех).

«По оценке наших специалистов, винтовку можно по совокупности характеристик назвать „убийцей“ известной американской винтовки в этом классе Barrett M82», — сказал представитель холдинга.

Оружие представили на форуме «Армия». Отмечается, что оно легче, точнее и надежнее.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские танки впервые получили комплекс защиты от FPV-дронов «Тритон». Образец изделия был представлен на танке Т-72БЗМ на форуме «Армия-2023».

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