Путин поздравил членов РГО с профессиональным праздником

У российских географов сегодня профессиональный праздник. Их поздравил Владимир Путин — в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, президент отметил заслуги исследователей и членов Русского географического общества в развитии страны и мира.

Сегодня РГО, по его словам, объединяет множество энергичных, неравнодушных людей самых разных возрастов и профессий, а также добровольцев. Их силами воплощается целый ряд важных научных и образовательных проектов — как, например, Всероссийский географический диктант.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин поздравил строителей страны с их профессиональным праздником. Глава государства оценил работу представителей такой нужной миру профессии, благодаря которой возводятся не только города и поселки, но и объекты промышленной, а также гражданской инфраструктуры.