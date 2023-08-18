Путин поздравил членов РГО с профессиональным праздником

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Их силами воплощается целый ряд важных научных и образовательных проектов.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Pavel Bednyakov / Izvestia; 5-tv.ru

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У российских географов сегодня профессиональный праздник. Их поздравил Владимир Путин — в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, президент отметил заслуги исследователей и членов Русского географического общества в развитии страны и мира.

Сегодня РГО, по его словам, объединяет множество энергичных, неравнодушных людей самых разных возрастов и профессий, а также добровольцев. Их силами воплощается целый ряд важных научных и образовательных проектов — как, например, Всероссийский географический диктант.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин поздравил строителей страны с их профессиональным праздником. Глава государства оценил работу представителей такой нужной миру профессии, благодаря которой возводятся не только города и поселки, но и объекты промышленной, а также гражданской инфраструктуры.

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