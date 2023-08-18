Путин вручил главе Верховного суда Лебедеву орден Андрея Первозванного

Президент России Владимир Путин проводит рабочую встречу с главой Верховного суда Вячеславом Лебедевым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе встречи президент лично вручил ему орден Святого Апостола Андрея Первозванного «За выдающиеся заслуги в развитии отечественного судебной системы».

«Уважаемый, Вячеслав Михайлович, перед тем, как мы с вами начнем, так сказать деловую часть нашей встречи, официальную, я хочу выполнить приятную и почетную миссию — вручить вам орден Святого Апостола Андрея Первозванного», — сказал Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин наградил президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова орденом Александра Невского. Российский лидер подписал соответствующий указ.