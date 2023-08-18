Путин вручил главе Верховного суда Лебедеву орден Андрея Первозванного

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 84 0

Президент проводит рабочую встречу в Кремле.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин проводит рабочую встречу с главой Верховного суда Вячеславом Лебедевым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе встречи президент лично вручил ему орден Святого Апостола Андрея Первозванного «За выдающиеся заслуги в развитии отечественного судебной системы».

«Уважаемый, Вячеслав Михайлович, перед тем, как мы с вами начнем, так сказать деловую часть нашей встречи, официальную, я хочу выполнить приятную и почетную миссию — вручить вам орден Святого Апостола Андрея Первозванного», — сказал Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин наградил президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова орденом Александра Невского. Российский лидер подписал соответствующий указ.

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