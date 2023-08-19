Зарплаты работников госорганов проиндексируют с 1 октября

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 25 0

Речь идет о работниках госорганов, не являющихся госслужащими.

Зарплаты работников госорганов проиндексируют с 1 октября

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Заработную плату сотрудникам государственных органов, не являющихся госслужащими, проиндексируют на 5,5 процента с 1 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда РФ.

«С 1 октября 2023 года должностные оклады работников государственных органов, которые не являются госслужащими, увеличатся на 5, 5 процента. Соответствующее постановление правительства подписано», — заявили в министерстве.

Так, оклады будут увеличены комендантам, заведующим канцелярий, стенографистам, экспедиторам и кассирам. Другие должности так же не оставят без внимания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, кому в России уже повысили зарплаты в 2023-м году. Согласно проведенным исследованиям сервиса по поиску работы, ощутимая прибавка — у обладателей рабочих профессий. Эти специалисты стали получать в среднем 72 тысячи рублей.

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