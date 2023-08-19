В Минобороны РФ сообщили о попытке Киева атаковать территорию Крыма

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 106 0

Ракету С-200 своевременно сбила ПВО.

В Минобороны РФ сообщили о попытке Киева атаковать территорию Крыма

Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

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В Минобороны РФ сообщили о попытке Киева атаковать территорию Крыма. По официальным данным, речь идет о событиях 19 августа.

В заявлении пресс-службы оборонного ведомства было указано, что террористы пытались произвести атаку при помощи переоборудованной в ударный вариант зенитной ракеты комплекса ЗРК ПВО С-200.

«Российскими средствами ПВО украинская ракета была своевременно обнаружена и сбита в воздухе. Жертв и разрушений на земле нет», — подчеркивалось в сообщении.

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В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Польше заявили о готовности отправить солдат на Украину.

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