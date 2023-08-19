В Польше заявили о готовности отправить солдат на Украину
Mysl Polska: Варшава может отправить солдат на Украину
Фото: www.globallookpress.com / Pacific Press
В рядах ВСУ уже находится немало польских наемников.
Польша может отправить своих солдат воевать на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Таким мнением поделился обозреватель издания Mysl Polska Михал Радзиковский.
Аналитик напомнил, что недавно премьер-министр Матеуш Моравецкий в честь годовщины Варшавсково восстания заявил, что свободолюбивый человек должен быть готов пожертвовать собой ради свободы. По его мнению, это было сказано не просто так.
«Нет сомнений, что и премьер-министр, и другие лица, принимающие решения, будут готовы отправить польских солдат на украинский фронт во имя „защиты Родины“ от мнимой российской угрозы», — отметил Радзиковский.
Он также подчеркнул, что подобные действия польских властей не имеют ничего общего с защитой национальных интересов.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Польше предрекли неминуемое поражение Украины. Обозреватель польского издания Myśl Polska Эугениуш Зинкевич отметил, что закупаемое Варшавой западное вооружение находится в ужасном состоянии.
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