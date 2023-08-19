Шрамы по всему телу: как «крымский Хатико» пытался спасти людей

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Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 16 0

Музыкант из Ялты Малиновский: шрамы по всему телу Мухтар получил спасая людей

Шрамы по всему телу: как «крымский Хатико» пытался спасти людей

Фото: ВКонтакте / ПОДСЛУШАНО ЯЛТА / in_yalta

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В Ялте установят памятник овчарке Мухтару.

Спустя 12 лет ожидания «крымский Хатико» умер вслед за своим хозяином. Люди, вспоминая овчарку, описывают его как умного, воспитанного и очень доброго, они рассказывают разные истории о героизме собаки. Один из таких рассказов вспомнили в группе vk.com.

Однажды, услышав крики отдыхающих, которые катались на надувном «банане» Мухтар испугался, что люди попали в беду, он решил, что им нужна помощь и бросился их спасать. По несчастной случайности стальной винт катера со всей силы прошелся по псу. Изувеченной собаке удалось выжить, и шрамы по всему телу каждый раз напоминали о жертвенности пса.

12 лет назад на набережной Ялты впервые прохожие заметили овчарку Мухтара. С тех пор каждый день с утра до глубокого вечера собака бродила вдоль морского берега, иногда тоскливо смотря в горизонт. Проведя с десяток лет у моря в ожидании хозяина, Мухтар умер, теперь ему установят памятник на побережье Ялты.

«Это большая утрата для нас, ведь Мухтара знал и любил почти каждый, кто приезжал к нам в город. Очень преданная собака. Конечно, жалко», — заявила глава администрации Ялты Янина Павленко.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Ялте умер крымский Хатико.

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