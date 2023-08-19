Число отравившихся шаурмой во Владимире возросло до 76 человек

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 21 0

Среди них 19 детей.

Число отравившихся шаурмой во Владимире возросло до 76 человек

Фото: www.globallookpress.com / Alexander Legky, Саша Легкий

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Тема:
Массовые отравления в России

Число отравившихся шаурмой во Владимире возросло до 76 человек, среди них 19 детей. Об этом сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора. Причиной отравления, по предварительным данным, стала сальмонелла.

В ночь с 18 на 19 августа во Владимире за помощью врачей обратились 20 человек с подозрениями на острую кишечную инфекцию после употребления в пищу шаурмы. В данный момент госпитализированы 34 человека, в том числе 11 детей. Также известно, что состояние заболевших оценивается как средней степени тяжести.

Тема:
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