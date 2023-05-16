«За нами — правда»: Олег Рой высказался о русофобии на Западе
Писатель Рой: убившие Дугину и Татарского хотят вселить страх в россиян
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Целью терактов против Татарского и Дугиной он называл попытку вселить страх в людей.
На Западе остались адекватные личности, потому что там есть не только политики, но и миллионы обычных людей. Об этом заявил писатель и общественный деятель Олег Рой.
Многие из них осознают, что русский мир — это великая цивилизация, добавил он. По его словам, знатоки реальной истории преклоняются перед великим подвигом русских людей, которые смогли противостоять нацизму. В будущем количество адекватных европейцев будет только увеличиваться, спрогнозировал писатель.
«Такого несправедливого преследования, таких санкций, которые западные политики ввели против нас, не знал ни один народ в мире. Но мы обязательно выстоим и победим. За нами — правда, а у кого правда — тот сильней», — сказал Рой в интервью изданию aif.ru.
В том числе общественный деятель высказался по поводу гибели журналистов Дарьи Дугиной, Владлена Татарского (Максима Фомина) и покушения на писателя Захара Прилепина.
Он согласился с тем, что подобные люди опасны для киевского режима, потому что говорят правду. Поэтому националисты с Украины и стараются устранить их и поселить страх в глазах российского общества.
«Цель этих терактов — вселить в нас страх. Нужны адекватные ответы. Глаз за глаз, кровь за кровь. <…> Наше великодушие они считают слабостью», — объяснил писатель.
К слову, постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН упрекнул генсека организации в игнорировании открытого подстрекательства к терроризму со стороны киевского режима. Дипломат объяснил, что западные союзники Незалежной заставляют Киев прибегать к террористическим схемам.
При этом недавно глава ГУР украинского Минобороны Кирилл Буданов сообщил, что Украина «убивала русских и будет продолжать убивать русских в любой точке этого мира». Эта фраза была сказана в ответ на вопрос о причастности ведомства к взрыву автомобиля Дарьи Дугиной.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин заявил о цели противников развалить Россию.
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