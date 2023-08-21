В России станет больше ураганных ветров и торнадо — прогноз климатолога

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 380 0

Климатолог Кокорин предупредил об увеличении числа ураганов и смерчей в России

В России станет больше ураганных ветров и торнадо — прогноз климатолога

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Konstantin Kokoshkin

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Тема:
Погода

Эксперт рассказал, как глобальное потепление провоцирует необратимые изменения в погоде.

Глобальное потепление приводит к увеличению числа ураганов и смерчей в России. Как объяснил в интервью изданию URA.RU климатолог Алексей Кокорин, происходит это из-за усиления парникового эффекта. Не только средние показатели температуры воздуха растут, вместе с ними чаще и дольше становятся периоды жары, почва прогревается, и запускается разрушительный процесс.

«Частота ураганных ветров увеличивается. Это экспериментальный факт. Второе, количество смерчей тоже увеличивается, как и количество торнадо. Институт физики атмосферы РАН очень детально это исследует, поскольку у нас температура растет ввиду глобального потепления из-за усиления парникового эффекта», — сказал Кокорин.

По словам эксперта, смерч образуется близко к разогретой поверхности Земли. Для этого необходим ряд условий в виде той же длительной жары и других факторов. И чем более активно ветра перемещают воздух по планете, тем чаще встречается феномен границы воздушных масс различных температур (атмосферный фронт). К ним также присоединяются обильные осадки и ураганные ветра.

«Меняется режим осадков. Говоря о России, их не то чтобы больше или меньше, но они выпадают более неравномерно. Грубо говоря, обложных дождей и снегопадов меньше, а сильных дождей и снегопадов больше», — подчеркнул климатолог.

Все перечисленные процессы, заключил эксперт, будут набирать обороты в течение всего XXI века. В профессиональном сообществе полагают, что к концу столетия природа найдет баланс в условиях глобального потепления и стабилизирует его проявления в виде засух, ветров и дождей. Кокорин добавил, что резкие погодные явления на протяжении лет участятся в три раза.

Ранее, писал 5-tv.ru, датские ученые спрогнозировали ледниковый период в Европе.

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