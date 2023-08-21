Коллапс на дорогах: мощный шторм «Хилари» обрушился на западную часть США

В Калифорнии уже введен режим чрезвычайного положения.

Мощный шторм «Хилари» обрушился на западное побережье США и Мексики. От небывалого наводнения уже пострадали миллионы человек.

Самая сложная ситуация — в Калифорнии. Затяжные ливни привели к коллапсу на дорогах — машины буквально смывает, некоторые трассы заблокированы упавшими деревьями, подтоплены нижние этажи жилых домов.

В штате введен режим чрезвычайного положения — закрыты парки, пляжи и туристические маршруты, в некоторых районах началась эвакуация. Однако есть и те, кому стихия в радость — гигантские волны в Тихом океане сейчас пытаются оседлать сотни экстремалов.

Ранее 5-tv.ru писал, что мощный шторм затопил аэропорт Франкфурта.