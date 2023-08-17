Невозможно выбраться: мощный шторм затопил аэропорт Франкфурта
Мощный шторм затопил аэропорт Франкфурта
Фото, видео: www.globallookpress.com / Henning Kaiser; 5-tv.ru
На летном поле — озеро глубиной около полуметра.
Проблемы с электроснабжением и в Германии — на центральный регион обрушился мощный шторм, который оставил целые районы без света. Также обильные осадки затопили аэропорт Франкфурта.
На летном поле — озеро глубиной около полуметра, залиты и первые этажи зданий. Из города невозможно выбраться — более 70 рейсов отменили.
Тысячи людей в настоящее время застряли в аэропорту. Железнодорожное сообщение также полностью остановлено.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что мощный тайфун вновь обрушился на Японию. Штормовое предупреждение действует сразу в нескольких префектурах.
Порывы ветра — до 35 метров в секунду. В некоторых зданиях выбиты стекла, линии электропередачи повреждены, а дороги усеяны обломками.
- 17 авг
- Взывают о помощи: жители поселка в Приморье в одночасье лишились всего
- 17 авг
- Жизнь после тайфуна: море во Владивостоке приняло коричневый цвет
- 17 авг
- Холодный душ заказывали? Какая погода ожидается на выходных
- 17 авг
- Из года в год: как себя вести в конфликте с коллегами из-за кондиционера
- 16 авг
- Жителей Стамбула предупредили об угрозе дефицита воды
- 16 авг
- Путин призвал МЧС «не расслабляться» перед новым тайфуном на Дальнем Востоке
- 16 авг
- Последний шанс: в Москве на этих выходных завершится купальный сезон
- 16 авг
- Число жертв стихийного бедствия в Индии превысило 60
- 16 авг
- Вслед за «Хануном»: в Приморье готовятся к приходу нового тайфуна «Лан»
- 16 авг
- В Москву придет «ростовское лето» с 30-градусной жарой
Читайте также
54%
-0.72 105.66
-0.91
Нашли ошибку?