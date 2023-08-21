Последние подробности: сотрудники полиции провели обыски в компаниях, причастных к смерти диггеров
В продававших билеты на экскурсию по Неглинке компаниях проходят обыски
Фото, видео: 5-tv.ru
Также проведено пять осмотров мест происшествий и допрошено 15 человек.
Сотрудники полиции провели пять осмотров мест происшествий и полностью обследовали коллектор реки Неглинки по делу о гибели диггеров. Также допросили 15 причастных человек, из них пятеро признаны потерпевшими, по данным 5-tv.ru.
Назначены дополнительные экспертизы, осмотрены все телефоны, изучается видео с камер.
По месту жительства руководителей фирм — Дубаса, Лазовского и Филиппова проводятся обыски. Также правоохранители внимательно изучают офиса организаций — ООО «Спутник», ООО «Авангард» и интернет-ресурс «Трипстер», которые организовывали экскурсии в подземелье у Неглинки.
Пока обнаружено четыре трупа из восьми человек, которые находились в коллекторе. Опознание двух последних тел супругов сможет состояться только по прибытии их сына из Санкт-Петербурга.
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